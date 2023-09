ŚWIĘTO PLONÓW 2023 w Jastrzębiu-Zdroju. Barwny korowód i wspólna zabawa na Jarze Południowym - zobacz ZDJĘCIA z dożynek

Następnie przedstawiciele jastrzębskich sołectw wręczyli prezydent miasta symboliczne kosze z tegorocznymi zbiorami. Z rąk władz miasta, sołtysi otrzymali z kolei pamiątkowe statuetki. Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały ponadto symboliczną "jaklę", czyli strój regionalny, który użytkowany jest przez gospodynie podczas licznych uroczystości.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jastrzębskich sołectw. Nie zabrakło również polityków, zaś wśród nich Krzysztofa Gadowskiego z Platformy Obywatelskiej oraz Grzegorza Matusiaka z Prawa i Sprawiedliwości. Tego dnia, wspólnie zasiedli w jednym korowodowym wozie. Jak podkreślał poseł PiS, tradycja rolnicza jest silnie zakorzeniona w Jastrzębiu-Zdroju.

- Warto przypomnieć, że miasto Jastrzębie-Zdrój w przeszłości było osadą. Ale co ważne, wciąż otaczają nas piękne pola. Pamiętam, gdy w 1969 roku wprowadziłem się do Jastrzębia, to idąc do kościoła na Górnym przechodziliśmy przez pole. Tradycja rolnicza jest do dziś u nas kultywowana. Mamy dużo rolników, rolnictwo u nas górą - mówił poseł Grzegorz Matusiak z Jastrzębia-Zdroju.