Te ogródki działkowe w Jastrzębiu są na sprzedaż. Zobaczcie oferty! Ile trzeba zapłacić za skrawek zieleni w mieście?

Ogródki działkowe na sprzedaż w Jastrzębiu

Przez lata zapomniane ogródki działkowe przeżywają swój renesans. Od czasów pandemii i lockdownów, które zamknęły ludzi w domach, wróciły one do łask. Wiele osób znów doceniło własną enklawę zieleni w mieście, zwłaszcza mieszkańcy dużych blokowisk.

Ile trzeba zapłacić za skrawek zieleni w mieście?

Kupno ogródka działkowego na własność to dziś wydatek rzędu co najmniej kilkudziesięciu złotych. Wraz ze wzrostem popularności działek w górę poszybowały bowiem ich ceny. Jeśli chodzi o oferty z Jastrzębia, ceny zaczynają się od ok. 30 tysięcy złotych.

Za taką kwotę można kupić jednak nie tylko samą działkę, ale razem z domkiem. Wysokość najwyższych ofert oscyluje w okolicach nawet 100 tys. zł. Cena zależy od wielkości działki, rodzaju domku, który na niej stoi.