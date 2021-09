Ten mural w Jastrzębiu-Zdroju oczyszcza powietrze! Zobaczcie, jak powstawał

Mural to projekt 31-letniej Izabeli Szulc, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu - zyskał poparcie 196 osób. Co ciekawe, autorka - na co dzień mieszkanka miejscowości Chyby - nigdy nie była w Jastrzębiu-Zdroju, ale z pewnością się pojawi, by zobaczyć niezwykłą realizację swojej pracy.

Za swoją pracę Izabela Szulc otrzymała nagrodę w wysokości 5000 złotych.

- Wiedzę na temat zabytków i atrakcji turystycznych czerpałam w dużej mierze z oficjalnej strony miasta. W zawartych tam zakładkach w sposób wyczerpujący zostały opisane miejsca, które starałam się odwzorować w projekcie. To między innymi muszla koncertowa z urokliwego Parku Zdrojowego, czy Kościół pw. Św. Barbary i Józefa o nietuzinkowej historii – mówi Izabela Szulc.