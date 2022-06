Trasy rowerowe do 7 km od Jastrzębia-Zdroju. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Ścieżki rowerowe z Jastrzębia-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Jastrzębia-Zdroju, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 543 m

Suma zjazdów: 605 m

Trasę rowerową mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju poleca Hakos

Traska przyjemna prowadzi do Palowic za Żorami w miłej leśnej atmosferze :)

Temperatura: 8 st.C

Godz. startu: 12.30

Godz. mety: 15.00

Czas wycieczki: 2h 30min

Czas jazdy: 2h 18 min

max prędkość: 44 km/h

średnia prędkość: 23,3 km/h

dystans: 53,8 km

Niestety część trasy dorysowana ponieważ aplikacja Traseo, po aktualizacji przerywa nagrywanie. Z tego co widzę to co druga aktualizacja jest nieudana. Reszta nagrana inna apką.

Z tego co ustaliłem problem z aplikacją Traseo był spowodowany złymi ustawieniami w moim telefonie, po reinstalacji i restarcie telefonu działa już bez zarzutu.

