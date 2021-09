Tygodniowy przegląd prasy (Jastrzębie-Zdrój, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie iść na grzyby? Sprawdź te miejsca: Śląsk, Zagłębie, Jura, Beskidy, okolice Rybnika. Sprawdź LISTĘ MIEJSC 2021”?

Przegląd tygodnia Jastrzębie-Zdrój od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie iść na grzyby? Sprawdź te miejsca: Śląsk, Zagłębie, Jura, Beskidy, okolice Rybnika. Sprawdź LISTĘ MIEJSC 2021 GRZYBOBRANIE 2021. To jest ta chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze. 📢 W głowie się nie mieści! Jak tak można? Rzeczywistość... potrafi zaskoczyć Rzeczywistość potrafi zaskoczyć! Blok ocieplony ale bez jednego piętra, kapliczka w wannie, ścieżka rowerowa kończąca się nagle barierkami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, balkon bez drzwi, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". W niektóre naprawdę ciężko uwierzyć! Zobacz te zdjęcia - kliknij w galerię.

📢 Gigantyczne promocje w: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Te rzeczy kupicie najtaniej! LISTA Duże rabaty we wrześniu 2021 Planujecie remont? A może chcecie coś zmienić w swoim mieszkaniu? Sklepy meblowe kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o kilkaset złotych! Zobaczcie, jakie rabaty i upusty przygotowały dla swoich klientów takie sklepy jak IKEA, Black Red White i Agata Meble. Czekają na Was promocje na kanapy, materace, biurka, szafy i wiele innych.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Jastrzębie-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jastrzębiu-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia podczas Rajdu Śląska. Samochód uderzył w ogrodzenie, w wypadku zginęła pilotka RAJD ŚLĄSKA 2021/ Śmiertelny wypadek w Chybiu. Samochód Honda Civic Type-R wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Zginęła pilotka.

📢 Te Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach są czynne w KAŻDĄ niedzielę! Nawet niehandlową! Zobacz LISTĘ sklepów HANDEL. Biedronka omija zakaz handlu w niedziele. W wielu sklepach sieci Biedronka można robić zakupy w każdą niedzielę. Jest to możliwe dlatego, że sieć wdrożyło w niektórych placówkach usługi pocztowe. Lista czynnych w niedziele Biedronek jest długa. Sprawdziliśmy sklepy w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. Gdzie można robić zakupy? Zobaczcie naszą listę. 📢 Czerwone strefy w Śląskiem? Tam ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe! Sprawdź te gminy! Rośnie liczba nowych zakażeń w Polsce! W piątek 10 września było 528 nowych przypadków - to wzrost o 46 proc. w stosunku do sytuacji sprzed tygodnia. Podczas czwartej fali pandemii koronawirusa obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Takie rozwiązanie zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności będzie miał wpływ na to, który region w jakiej strefie się znajdzie. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie w woj. śląskim ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe.

📢 Duża atrakcja w w woj. śląskim! Zeppelin poleci nad Katowicami, Częstochową, Gliwicami i Bielskiem! Poznaj trasy i godziny Duża atrakcja w Śląskiem! Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.

📢 Bardzo smutny widok! Tak teraz wygląda zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie - ZDJĘCIA. Kiedyś odwiedzany przez tysiące... To bardzo smutny widok! Park Miniatur Sakralnych - to tam jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

📢 Mnóstwo dobrych imprez i dużo słońca! Beskidy zapraszają na weekend. Oto, co będzie się działo Imprezy w Beskidach! Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Nie dość, że powinna dopisać pogoda, to jeszcze w sobotę i niedzielę w Beskidach będzie się sporo działo. Do wyboru jest kilkanaście ciekawych imprez, które zadowolą ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Oto przegląd najciekawszych imprez zaplanowanych na sobotę i niedzielę w Szczyrku, Wiśle, Kozach i kilku innych beskidzkich miejscowościach. 📢 LISTA WSTYDU! Program Czyste Powietrze nie istnieje w tych gminach woj. śląskiego Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

📢 Twoja pensja według "Nowego Ładu". Tyle zarobisz netto - kalkulator wynagrodzeń Zaproponowane przez rząd rozwiązania w ramach programu "Nowy Ład" wpłyną na pensje Polaków. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku oraz drugi próg podatkowy. W tym materiale zamieszczamy wyliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w ramach "Nowego Ładu" (dla kwot od 3000 zł). Ile zyska pracownik na zmianach podatkowych? Przejdź do galerii i sprawdź, jak już niebawem może wyglądać Twoja pensja netto.

📢 Kupiliście te jaja w Biedronce? Uważajcie! Salmonella jest na powierzchni skorupek Partia jajek wycofana ze sklepów Biedronka! Chodzi o "Jaja świeże L Moja Kurka". Z badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika, że na powierzchni skorupek oraz w treści jaj stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis. 📢 Mecz Polska - Anglia 1:1 - zobacz MEMY. Ten wynik poszedł w świat! To był najlepszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousu Ach co to był za mecz! Jego wynik meczu poszedł w świat. Zremisowaliśmy z Anglią 1:1 po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego i główce Damiana Szymańskiego. Kibice jak zwykle nie zawiedli i tuż po spotkaniu w internecie zaczęły pojawiać się memy. Wybraliśmy najlepsze z nich.

📢 Słynny serial Netflixa "Barbarzyńcy" kręcony w woj. śląskim? Na zamku w Mirowie jest ekipa filmowa Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie. 📢 Jastrzębie: drastyczna podwyżka opłat za śmieci. Mieszkańcy zapłacą ponad dwa razy więcej. Miasto ubolewa. "Podwyżka jest od nas niezależna" Jastrzębie: drastyczna podwyżka opłat za śmieci. Miasto podpisało nową umowę na odbiór śmieci od mieszkańców. Niestety dla nich zakłada ona znaczną podwyżkę cen. Zamiast dotychczasowych 12 złotych od osoby, jastrzębianie za śmieci segregowane będą płacili 29,50. Co gorsza, czarny scenariusz zakłada, że to nie koniec wzrostu cen odpadów w Jastrzębiu...

📢 Tu zarobisz od 8 do 37 tysięcy zł! Zobacz TOP 10 ofert pracy w woj. śląskim - poznaj szczegóły Szukasz pracy w województwie sląskim? A może masz w planach zmianę branży? W woj. śląskim aż roi się od ofert. Poszukiwani są m.in. kierowcy, dekarze, inżynierowie czy dyrektorzy marketingu. Przejrzeliśmy najlepiej płatne oferty pracy. Zobacz galerię i poznaj szczegóły. 📢 Jastrzębie: chciały się pomalować, ale nie zamierzały płacić. Nastolatki ukradły kosmetyki z drogerii. Zostały przyłapane na gorącym uczynku Jastrzębie: chciały się pomalować, ale nie zamierzały płacić. Dwie nastolatki z Jastrzębia-Zdroju zostały zatrzymane na gorącym uczynku po tym jak z jednej z drogerii w mieście ukradły warte blisko 250 złotych kosmetyki. 16 i 17-latka zabrały: kredkę do oczu i brwi, błyszczyki, korektory, opaskę do włosów oraz rzęsy na pasku. To nie była ich pierwsza kradzież.

📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę! Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów.

📢 Rajdowcy przejadą przez Jastrzębie. Na ulicach miasta rozegra się Rajd Śląska. W Jastrzębiu Odcinek Specjalny. Będą utrudnienia. Gdzie? Rajdowcy przejadą przez Jastrzębie. Na ulicach Bzia i Ruptawy odbędzie się ściganie załóg samochodowych w ramach dwóch ponad 12-kilometrowych Odcinków Specjalnych Rajdu Śląska. Drugi przejazd zostanie rozegrany jako wyścig Power Stage, w którym najlepsza piątka zgarnie dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej.

