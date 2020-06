Tygodniowy przegląd prasy (Jastrzębie-Zdrój, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Jastrzębia-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jastrzębia-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej?”?

Przegląd tygodnia Jastrzębie-Zdrój od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej? Sieć sklepów LIDL zaczyna tuż po Bożym Ciele akcję wielkiej wyprzedaży. Od 12 czerwca zostały obniżone ceny ponad 100 artykułów. Przeceny będą sięgać nawet 80 proc. Sprawdź, jakie artykuły można będzie w Lidlu kupić taniej - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te produkty. 📢 Kąpieliska w Jastrzębiu-Zdroju 14.06.2020. Które kąpieliska są otwarte w Jastrzębiu-Zdroju? Kąpieliska otwarte w Jastrzębiu-Zdroju 14.06.2020. Szukasz miejsca, w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Jastrzębiu-Zdroju jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Jastrzębiu-Zdroju. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Jastrzębiu-Zdroju. Na kąpielisku można spędzić wiele miłych chwil z najbliższymi. Zobacz listę czynnych kąpielisk w Jastrzębiu-Zdroju i okolicy.

📢 Ostrzeżenie IMGW na sobotę 13.06: burze z gradem w woj. śląskim. Prawdopodobieństwo: 80 procent IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

📢 OSP Ruptawa ma nowy samochód. To pierwszy nowy pojazd dla ochotników z Jastrzębia-Zdroju od 1987 roku Po 33 latach do strażaków ochotników z Jastrzębia-Zdroju znów trafił nowy samochód. Garaż OSP z Ruptawy wzbogacił renault truck. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 800 tys. zł. To kolejna wielka inwestycja służąca jastrzębskim strażakom, a przede wszystkim zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom. Na początku roku do komendy miejskiej PSP trafiła scania za ponad 1 mln zł. Zastąpiła inne renault, które wciąż w pełni sprawne z kolei trafiło do OSP z Szerokiej. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Gdzie na grzyby na Śląsku, Zagłębiu, Jurze czy w Beskidach? Podpowiadamy! Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.

📢 Napadł na 14-latka, ukradł mu rower, a potem ukrył się na balkonie sąsiadów Policjanci z jastrzębskiej komendy zatrzymali młodego mężczyznę, który pobił, a następnie okradł 14-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Łupem 22-letniego przestępcy padł rower. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Poszukiwani w woj. śląskim za kradzieże rozbójnicze. Można pomóc policji. Widzieliście ich? W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w woj. śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji. 📢 20 rzeczy, których Czesi zazdroszczą Polakom! Wiedziałeś o tym? Wielu będzie zaskoczonych! Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Górnik z Pniówka: Od miesiąca jesteśmy uwięzieni w domu. - Pomóżcie, czekamy na testy. Nikt nic nie wie! Pan Łukasz jest górnikiem kopalni "Pniówek". Po kontakcie z zakażonymi na koronawirusa kolegami okazało się, że też jest chory. Na szczęście bezobjawowo. Potwierdził to pierwszy wynik testu wykonanego u niego dopiero... 27 maja, chociaż męża wysłano go na kwarantannę już 13 maja.

📢 Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata. Zobaczcie zdjęcia Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż. 📢 Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Zobacz najciekawsze oferty z czerwca i lipca 2020 LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ 📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o dzisiejszej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Dziwna to MATURA! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

📢 Kolejny mecz GKS-u bez udziału publiczności. Tak kibicowaliście w ostatnim starciu z Sandecją [GALERIA Z TRYBUN] Już jutro, w piątek (12.06) piłkarze GKS-u Jastrzębie rozegrają drugi domowy mecz po przerwie podyktowanej pandemią koronawirusa. Spotkanie, w którym podopieczni Jarosława Skrobacza zmierzą się z Sandecją Nowy Sącz ze względów sanitarno-epidemicznych odbędzie się bez udziału publiczności. Z tego powodu przypominamy, jak kibice dopingowali jastrzębian w poprzednim starciu z rywalem z Nowego Sącza przy Harcerskiej. Zobaczcie zdjęcia z wygranego 5:0 pojedynku w sezonie 2018/2019.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [11.06.2020]. Sprawdź gdzie jest burza [MAPA online] W czwartek 11 czerwca w całym woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Miejscami możliwy grad. O której godzinie możliwe są burze, jak silny będzie wiatr i ile deszczu może spaść?

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?