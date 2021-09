Uczniowie i mieszkańcy Jastrzębia posprzątali miasto. Dwa tysiące osób oczyściło najbardziej zaśmiecone tereny. Zebrali dwie tony śmieci

Uczniowie i mieszkańcy Jastrzębia posprzątali miasto. Dwa tysiące osób oczyściło najbardziej zaśmiecone tereny

Trafiające do lasów, parków i jarów zamiast do kontenerów albo punktów zbiórki odpadów śmieci to poważny problem. Zmaga się z nim także Jastrzębie. Zaśmieconych miejsc, które powinny służyć mieszkańcom, a zamiast tego odstraszają nie brakuje.

Powalczyć z takim obrazem miasta postanowili sami mieszkańcy, którzy zmobilizowali się do wzięcia udziału w akcji wielkiego sprzątania Jastrzębia. Do roboty wzięło się ponad dwa tysiące osób. W akcję zaangażowali się uczniowe piętnastu szkół, mieszkańcy, uczestnicy terapii zajęciowej oraz władze miasta.