Ukradli skuter w Jastrzębiu. Mają po... 12-13 lat!

Miała to być zwykła kontrola drogowa z powodu braku kasków ochronnych osób jadących motorowerem. Dzielnicowy od razu miał wątpliwości, czy kierowca ma prawo jazdy, gdyż wyglądał bardzo młodo.

Po wylegitymowaniu okazało się, że to chłopcy w wieku 12 i 13-lat, a motorower został skradziony parę godzin wcześniej na jednym z parkingów przy ulicy Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju. Na miejsce przybyli policjanci Wydziały Kryminalnego, aby wspomóc dzielnicowego.

Mundurowi doprowadzili do komendy złodziejski duet i zabezpieczyli skradziony łup. Młodzi chłopcy zostali przekazani pod opiekę rodziców. Skradziony motorower wrócił już do właściciela. Teraz to Sąd Rodzinny i Nieletnich będzie decydował o karze dla 13-latka.