W Jastrzębiu biegali dla Zuzy. Niespełna trzystu biegaczy rywalizowało w Biegu Cukierkowym. Dziewczynka walczy z nowotworem. Zobaczcie!

To był słodki bieg w szczytnym celu. W Jastrzębiu już po raz trzeci odbył się Bieg Cukierkowy. Rywalizacja do miasta wróciła po rocznej wywołanej koronawirusem przerwie. Nie inaczej jak przed pandemią biegacze mieli do pokonania liczącą pięć kilometrów trasę.

Na linii startu ustawiło się niespełna trzystu biegaczy. Wyznaczony limit, 280 uczestników został wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Z kolei trasa, którą wytyczyli organizatorzy miała urokliwy przebieg - wiodła m.in. przez Park Zdrojowy - ale wcale nie była łatwa.