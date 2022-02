W Jastrzębiu już rejestrują pojazdy. Część urzędników, która miała pozytywny test na COVID-19 wróciła do pracy. Można się umawiać na wizyty

- Osoby wydające dowody rejestracyjne , posiadają specjalistyczne uprawnienia i certyfikowane dostępy do ogólnopolskiej bazy danych, w związku z tym nie mogą być zastąpione przez innych pracowników urzędu - tłumaczyła wówczas trudne położenie magistratu, Izabela Grela, naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Wracamy do tematu trudnej sytuacji związanej z COVID-19 w jastrzębskim Urzędzie Miasta. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu koronawirus poważnie zaburzył pracami urzędników wydziału komunikacji, a konkretnie Referatu Rejestracji Pojazdów.

Wobec tego przez kilka dni, jastrzębianie, którzy mieli do załatwienia jakąkolwiek sprawę związana z zarejestrowaniem, przerejestrowaniem lub wyrejestrowaniem samochodu, motocykla, a nawet przyczepy nie mogli tego zrobić.

Obecnie sytuacja wraca jednak powoli do normy. Jak informuje Izabela Grela z jastrzębskiego magistratu, po izolacji do pracy wróciła już dwójka urzędników.

Od poniedziałku w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu ponownie można załatwiać wszelkie sprawy związane z rejestrowaniem pojazdów. To nie jest jednak do końca takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Urzędnicy najpierw muszą bowiem uporać się z zaległościami, które powstały w trakcie ich nieobecności. Tym bardziej, że jak zapowiadały władze Jastrzębia, osoby, które straciły możliwość wizyty w urzędzie, będą miały przywilej pierwszeństwa.

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów mają też do nadrobienia zaległości związane z napływającymi w trakcie ich nieobecności, to dodatkowo część wniosków w tym czasie spływała do urzędu elektronicznie.