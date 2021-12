W Jastrzębiu kierowcy utknęli na Drodze Głównej Południowej. Samochody lądowały na barierkach. Zderzały się ze sobą. Zima znów zaskoczyła? Piotr Chrobok

Warunki na Drodze Głównej Południowej należały do bardzo trudnych. arc./zdjęcie ilustracyjne

To nie był łatwy poranek dla kierowców jadących Drogą Główną Południową w Jastrzębiu-Zdroju. Jak donoszą zmotoryzowani od ulicy Pochwacie aż do granicy z powiatem wodzisławskim był kompletnie oblodzony. Dochodziło do kolizji. Auta rozbijały się o jadące przed nimi samochody, wpadały też na barierki.