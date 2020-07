W Jastrzębiu odbędzie się trzecia edycja dogtrekkingu. Kiedy?

Aby uczestniczyć w zabawie, należy wysłać zgłoszenie na adres treserpsow@tropdogrzybka.pl, załączając dowód wpłaty 20 złotych wpisowego na rzecz jastrzębskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt (w tytule przelewu należy wpisać „DogTrekking TropDoGrzybka2020”).

Wszystkie szczegóły na temat zasad uczestnictwa w imprezie znajdują się na facebookowym profilu organizatora.

Czym jest dogtrekking?

Dogtrekking to nic innego jak wędrówka z psem lub psami przypiętymi do opiekuna za pomocą linki amortyzowanej oraz pasa biodrowego. Można go uprawiać sportowo lub czysto rekreacyjnie, traktując jako turystykę z psem. Zdaniem kynologów dogtrekking to sport dla każdego.