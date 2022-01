W Jastrzębiu powstały ekologiczne parkingi. Wszystko dzięki zastosowaniu hydrofugi. Przy ulicy Wielkopolskiej zaparkuje na nich ponad 40 aut Piotr Chrobok

O nieco ponad czterdzieści miejsc parkingowych, wliczając w tę liczbę miejsca dla osób niepełnosprawnych wzbogacili się mieszkańcy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Choć spalinowe samochody raczej nie są ekologiczne, to w Jastrzębiu "eko" są same parkingi, które dzięki zastosowaniu specjalnej kostki brukowej odprowadzają wodę do podłoża.