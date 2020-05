W Jastrzębiu-Zdroju z powodu koronawirusa dramatycznie kurczą się zapasy krwi. Jest apel do mieszkańców

Rejonowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża zaapelował do mieszkańców o oddawanie krwi. W okresie pandemii rzadko dzielimy się tym życiodajnym nektarem, a właśnie teraz potrzeba go najbardziej!

- Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz, podczas pandemii koronawirusa. Krwiodawców oraz zdrowe osoby, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajówi nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, prosimy o zgłaszanie się do punktu krwiodawstwa, który już jest po generalnym remoncie – apeluje Ryszard Górski, Członek Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Prezes MK HDK PCK im. Henryka Sławika

Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jastrzębiu-Zdroju mieści się przy ulicy Krasickiego 21. Czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:20 oraz w drugą sobotę miesiąca od 8:00 do 13:00 (32 440 25 50 ).

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Chcesz oddać krew po raz pierwszy i masz obawy? Niepotrzebnie. Oddanie krwi jest bowiem prostym zabiegiem i odbywa się w bardzo komfortowych warunkach. Oddanie krwi wiąże się z czasowym osłabieniem – zanim organizm samoczynnie wyreguluje niedobór i zregeneruje ilość komórek krwi, minie 48 godzin. - Dlatego właśnie ważne jest, by około dwie godziny przed planowaną donacją zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek. Spożycie właściwego posiłku pomoże Ci zachować dobre samopoczucie w czasie i po oddaniu organizm powinien być dobrze nawodniony. Zaleca się więc wypicie dużej ilości płynów, najlepiej wody mineralnej. W dniu oddania krwi oraz w dniu poprzedzającym nie wolno spożywać alkoholu! Pół godziny przed oddaniem nie należy również palić papierosów. Ponadto spożycie zbyt tłustego posiłku przed donacją może skutkować niezakwalifikowaniem krwi do celów leczniczych.