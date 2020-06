Do dziś, 22 czerwca, potwierdzono 999 przypadków wyzdrowienia. To oznacza, że tylko z powodu zakażenia w JSW 2841 osób nie może przyjść do pracy.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono do tej pory 3840 przypadków zarażenia koronawirusem - W Pniówku są to 1593 osoby, 1180 osób w Ruchu Zofiówka, 385 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 275 osób w kopalni Budryk, 403 w Ruchu Borynia oraz 4 w Ruchu Szczygłowice. Na kwarantannie przebywa 170 osób - informuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Do dziś potwierdzono 999 przypadków wyzdrowienia. To oznacza, że tylko z powodu zakażenia w JSW 2841 osób nie może przyjść do pracy. W Polskiej Grupie Górniczej zakażonych jest 1856 pracowników. Kolejne 679 przebywa na kwarantannie. Dokładnie 1315 górników uznano ozdrowieńcami. To oznacza, że w PGG do pracy z powodu zakażenia koronawirusem nie może przyjść 541 górników. Do tej pory w spółce pobrano ok. 50 tys. wymazów. Najwięcej przypadków choroby Covid-19 odnotowano w następujących kopalniach PGG: Jankowice - 674

Sośnica - 460

Staszic - 236

Marcel - 235

Bolesław Śmiały - 89

Bielszowice - 71

Ziemowit 27 W kopalni Bobrek należącej do Węglokoksu zakażonych jest 31 osób. 599 uznano ozdrowieńcami. Stanęło 12 kopalni Przypomnijmy, w celu wygaszenia ognisk koronawirusa w śląskich kopalni rząd RP podjął decyzję o ograniczeniu wydobycia w 12 kopalniach. Większość, bo 10 należy do PGG. Zmiany w funkcjonowaniu zakładów wprowadzone zostały od 12 czerwca. - Czasowym wstrzymaniem na okres trzech tygodni normalnego cyklu technologicznego przy wydobyciu węgla kamiennego objęte są kopalnie i ruchy wydobywcze: Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie, Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach - informuje Polska Grupa Górnicza. W ograniczonym zakresie pracują też Budryk oraz Knurów-Szczygłowice należące do JSW. Kopalnie nie mogą zostać zamknięte na klucz jak fabryka mebli. Wszystko przez procesy naturalne toczące się pod ziemią. Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i powrotu do normalnej produkcji po okresie postoju w zakładach objętych ograniczeniami na posterunkach pozostały służby ratownicze i utrzymania ruchu kopalń. Na bieżąco prowadzone są roboty niezbędne dla prewencji zagrożeń naturalnych: metanowego, tąpaniowego i wodnego. Trwają również wszelkie konieczne prace górnicze dla zabezpieczenia frontów eksploatacyjnych - przodków i ścian - w celu utrzymania pełnych zdolności produkcyjnych po przerwie oraz bezpieczeństwa wyrobisk pod ziemią.



Kopalnie w ograniczonym zakresie pracować będą do 3 lipca. Górnicy, którzy pozostają w domu otrzymują wynagrodzenia jak za dniówkę urlopową z miesięcy stycznia, lutego i marca. Pracownicy mający za zadanie utrzymać w gotowości kopalni są zatrudniani do pracy rotacyjnie w zależności od zapotrzebowania danego ruchu i żeby maksymalnie zniwelować różnicę pomiędzy dniówkami przepracowanymi, a postojowymi.