W USA chłopcy pochodzący z Jastrzębia rozpoczęli zbiórkę dla Ukrainy: rzut do kosza za dolara. Mówią o tym media w USA

Pasja do koszykówki i chęć pomocy - 12-letni Nathaniel i 10-letni Benjamin Mendoza utworzyli niesamowitą zbiórkę dla uchodźców. Na co dzień rodzina mieszka w Plymouth ale ich mama, Aneta pochodzi z Jastrzębia - Zdroju, zaniepokojona wojną na Ukrainie poruszała rozmowy na ten temat siedząc wspólnie przy stole. W ten sposób narodziło się 10-dniowe wyzwanie, w ramach którego sprzedawano rzuty do kosza, aby zebrać pieniądze dla uchodźców z Ukrainy, które zostaną wysłane do rodzinnego miasta matki, a o całej akcji mówią amerykańskie media.