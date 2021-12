W Wigilię nikt nie powinien być sam. W Jastrzębiu zorganizowano pierwszą społeczną wigilię. Częstowano barszczem i krokietami

Przez około dwie godziny chętni mogli częstować się gorącym barszczem z uszkami, krokietami, jak również ciepłą kawą, herbatą i smakołykami. Jedzenia przygotowano bardzo dużo, ale zadbano również, by nic się nie zmarnowało. - To, co zostanie przekażemy do noclegowni - mówi Estera Woźniak-Prycelas, koordynująca akcję.