Widziałeś ten dom w Jastrzębiu-Zdroju? Te wnętrza robią wrażenie! Jest na sprzedaż! Zobacz ZDJĘCIA

Najbardziej luksusowy dom w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż. Wnętrza dosłownie zapierają dech w piersiach

Najbardziej luksusowy dom w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż. Jest wystawiony za 699 tysięcy złotych. Fantastyczne wnętrza, wykończone w nowoczesnym stylu, do tego basen z zakrywanym dachem na zimę, działka z kawałkiem lasu. Szczyt marzeń, co?

Najbardziej luksusowy dom w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż

Dom mieści się w jednej z dzielnic Jastrzębia-Zdroju, działka ma 363 metry. Został postawiony w 2015 roku, a powierzchnia użytkowa wynosi 75 metrów kwadratowych. Ma cztery pokoje, w tym jeden na poddaszu. Nie jest to pałac, jednak zaaranżowano wnętrza ze smakiem, całość wygląda fantastycznie - ogłoszenie zamieścił serwis Otodom.

Budynek o pow. ok. 75 m2 składa się z dwóch kondygnacji oraz poddasza (ok. 9 m2) zaadaptowanego na pokój. Do nieruchomości należy również garaż wolno stojący.

- Wspaniała oferta dla wymagających osób, ceniących sobie wysmakowany gust i komfort zamieszkiwania w gustownym i bezpiecznym domu a także wypoczynek na pięknie zagospodarowanej przestrzeni z urokliwym basenem. Bardzo dobre warunki zamieszkania poza zgiełkiem dużych miast z dala od hałasu i zadymienia.