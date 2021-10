Więcej domów i firm w Jastrzębiu? Radni uchwalili nowe studium zagospodarowania przestrzennego. "Duży krok naprzód dla rozwoju miasta"

Po tym dokumencie władze Jastrzębia wiele sobie obiecują. Wprawdzie to tylko przedsionek do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w opinii władz miasta stworzone we współpracy z mieszkańcami i przyjęte przez radnych studium zagospodarowania przestrzennego, a dokładnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie stanowiło krok naprzód jeśli chodzi o rozwój Jastrzębia.

Nad dokumentem w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta, pochylili się miejscy rajcy i przegłosowali jego wejście w życie. Nowe studium zagospodarowania przestrzennego oznacza spore zmiany w miejskiej przestrzeni Jastrzębia.

Tych nie dokonywano w dokumencie od wielu lat. Obecnie obowiązujące studium weszło w życie w 2005 roku i zaktualizowano je dwa lata później, przez co zdaniem władz było już po prostu przestarzałe.