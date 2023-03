Wielka akcja policji w Jastrzębiu. Kontrolowali pieszych i kierowców. Wykryli kilkadziesiąt wykroczeń. Ich sprawców ukarali mandatami

Wielka akcja policji w Jastrzębiu. Mundurowi kontrolowali pieszych i kierowców

Akcja trwała cały dzień. Policjanci drogówki pojawili się we wszystkich częściach miasta. Prowadzili kontrole m.in. na ul. Warszawskiej, ul. Armii Krajowej, czy na al. Jana Pawła II. Mundurowi sprawdzali chociażby to, czy piesi przekraczali jezdnie w dozwolonych miejscach, czy rowerzyści poruszali się zgodnie z przepisami, a także to, czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości. Jaki efekt przyniosły policyjne działania?