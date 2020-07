Wiktoria Pas z Jastrzębia-Zdroju walczy o tytuł Miss Śląska. Prywatnie tańczy oraz gra na flecie poprecznym, pianinie i gitarze

Jastrzębianka najpiękniejsza na Śląsku? To możliwe i całkiem realne! 18-letnia Wiktoria Pas awansowała do finału Miss Śląska 2020. Gdyby została Miss Polski chciałaby się angażować w akcje na rzecz ochrony zdrowia i zwierząt. - To rzeczy bliskie mojemu sercu – mówi właścicielka dwóch psów, a od października być może studentka medycyny.

Wiktoria Pas poznała cienie bycia Miss. Hejt spotkał ją osobiście... Nerwy, stres, obawy. To chyba najmniej kojarzone z zawodem modelki odczucia przepięknych pań poruszających się na wybiegach jak ryba w wodzie. 18-letnia jastrzębianka Wiktoria Pas, która jako modelka stawia dopiero pierwsze kroki już zdążyła poczuć je na własnej skórze. - Ten zawód to nie tylko blaski fleszy. Pojawiają się też cienie. Zawód modelki kosztuje wiele sił fizycznych, nie wspominając o psychice – tłumaczy Wiktoria, której ostatni czas wypełniony jest przez różnego rodzaju próby choreograficzne. Krzywdzące bywają również stereotypy, których wokół modelek narosło całkiem sporo. Wiktoria udowadnia, że prawda o wiele różni się od tego co często powielane jest przez nieprzychylnie nastawionych. - Nieprawdą jest, że nie lubimy się z dziewczynami, z którymi rywalizujemy. Każda z nas chce wygrać, ale traktujemy to jako przygodę – mówi jastrzębianka, wyjaśniając przy okazji, że czas spędzony z innymi zakwalifikowanymi do finału Miss dziewczynami zaowocował nowymi przyjaźniami. Wiktoria przyznaje również, że jednym z najbardziej bolesnych stereotypów jest bazowanie tylko i wyłącznie na wyglądzie modelek. - Dziewczyny, które poznałam są ładne, ale też i mądre. Chcą iść na studia, planują swoją przyszłość – zauważa Wiktoria, której hejt dotknął bezpośrednio. - Ja na szczęście znam swoją wartość, bez tego byłoby ciężko – dodaje mieszkanka Jastrzębia-Zdroju i finalistka Miss Śląska 2020. Jastrzębianka w finale Miss Śląska. W walce o tytuł wspiera ją rodzina i przyjaciele Zdając sobie sprawę ze wszystkich za i przeciw jastrzębianka Wiktoria Pas zdecydowała się wystartować w konkursie Miss Śląska 2020. Pomysł zrodził się dość spontanicznie. - Był grudzień ubiegłego roku, oglądałam z mamą galę Miss Polski. To właśnie mama zaproponowała mi, żebym może i ja spróbowała wziąć udział w takim konkursie na Śląsku – przyznaje Wiktoria Pas, która jak mówi początkowo nie była pewna czy to dobry pomysł. - Zdecydowałam się wystartować w plebiscycie na krótko przed castingiem – dodaje jastrzębianka. Aby spróbowała namówiła ją rodzina i przyjaciółki. - Powtarzali mi, że tak naprawdę nic nie tracę. Pojechałam do Sosnowca, gdzie odbywał się jeden z castingów i tydzień później otrzymałam telefon, że zostałam zakwalifikowana dalej – wyjaśnia 18-latka. W finałowej potyczce Wiktoria nadal może liczyć na wsparcie najbliższych. - To dla mnie wielka motywacja. Cieszę się, że mam taką rodzinę i przyjaciół – mówi Wiktoria Pas. Poza konkursem Miss Śląska 18-letnia Wiktoria Pas prowadzi bardzo aktywne życie. Niedawno (w kwietniu) ukończyła szkołę średnią, w czerwcu napisała maturę. - Chodziłam do klasy o profilu matematyczno-biologiczno-chemicznym. Maturę napisałam z chemii i biologii. Chcę studiować medycynę, ale w grę wchodzi także kierunek chemia i toksykologia sądowa – przyznaje Wiktoria Pas, która w swojej przyszłości widzi także modelling. - Chciałabym połączyć studia z byciem modelką. Wiem, że to realne, bo w przeszłości łączyłam już kilka rzeczy jednocześnie – tłumaczy jastrzębianka, nawiązując do treningów tańca i zajęć w szkole muzycznej, którymi niegdyś się parała. Czas wolny? A co to takiego? Wiktoria Pas nie ma czasu na nudę Jeśli chodzi o czas wolny i pasje, tutaj Wiktoria również nie próżnuje. - Moim pasją jest taniec hip-hop, uprawiam też sporty – fitness, chodzę na siłownię. Gram także na różnych instrumentach: flecie poprzecznym, pianinie, gitarze. Często śpiewam z mamą – mówi Wiktoria Pas, pochodząca z bardzo muzykalnej rodziny. Jak przyznaje 18-latka wybory Miss Śląska nie pozostaną w jej życiu niezauważone. - Zyskałam o wiele większą pewność siebie. Kiedyś modelling był dla mnie jedynie marzeniem, teraz wiem, że chcę to robić – wyjaśnia Wiktoria, do której spływają kolejne propozycje sesji zdjęciowych. Wiktoria Pas, gdyby została Miss Polski nie siedziałaby z założonymi rękami, lecz wykorzystywałaby swoją pozycję. - Chciałabym aktywnie się udzielać, angażować w akcje na rzecz ochrony zdrowia i zwierząt – tłumaczy jastrzębianka, prywatnie właścicielka dwóch psów, która już teraz pomaga w dziełach charytatywnych dzieciom i czworonogom. Wzorami 18-latki jako Miss z przeszłości są Olga Buława i Izabella Krzan, sama jastrzębianka czerpie od nich inspiracje, ale jako Miss Polski podążałaby swoimi ścieżkami. Miss Śląska 2020 Konkurs Miss Śląska 2020 - jest regionalnym etapem narodowego konkursu piękności Miss Polski 2020 roku. Zwyciężczyni konkursu może zdobyć koronę i wyjechać na ćwierćfinały do Warszawy. Właśnie dzięki takim konkursom, najpiękniejsze dziewczyny wchodzą w świat modelingu i stają się gwiazdami. Gala finałowa konkursu Miss Ślaska 2020 odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 17:00 w hotelu Vesta w Jeleśni, a transmisja będzie na kanale YouTube Miss Śląska TV. Galę poprowadzi Patrycja Tomaszczyk. Podczas finału zobaczymy prezentację kandydatek w sukniach wieczorowych, bieliźnie, sukniach ślubnych, casual i strojach sportowych. Laureatki oprócz nagród, awansują do ćwierćfinału Miss Polski. Czy powstanie województwo warszawskie? Wideo