Włamanie do mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. Złodziej wszedł przez uchylone okno...

Włamanie do mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. Miejcie się na baczności

Wystarczyła chwila, by złodziej splądrował i ukradł cenne przedmioty z mieszkania przy ulicy Wielkopolskiej. Sprawcy szuka policja.

- W okresie między 23 a 25 sierpnia pod nieobecność właściciela jednego z mieszkań przy ulicy Wielkopolskiej sprawca dostał się do mieszkania przez uchylone okno, a następnie skradł notebook, smartfona, power bank, pieniądze oraz inne rzeczy o łącznej wartości prawie 8 tys. złotych - wylicza Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Policja szuka sprawcy, a jednocześnie apeluje, byśmy byli czujni. Przestępcy często chodzą od mieszkania do mieszkania i naciskają klamki drzwi wejściowych. - Jeżeli właściciel zapomniał zamknąć drzwi na klucz, złodziej wykorzystuje okazję i zabiera wszystko, co jest w jego zasięgu: torebki, portfele, telefony czy kluczyki od samochodu, po czym natychmiast ucieka. Otwarte okno także jest dużą zachętą dla złodzieja - dodaje policjantka.

Czasem złodzieje wchodzą do domów, gdy obok właściciele siedzą w ogrodzie czy porządkują garaż. Niestety nie wszyscy mają świadomość, że pozostawiając nawet na chwilę otwarty dom czy mieszkanie, mogą paść ofiarą kradzieży.