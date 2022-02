Wspaniałe psy do adopcji czekają w jastrzębskim schronisku. Tym słodziakom należy się dach nad głową i lepsze życie. Zobaczcie ZDJĘCIA

Nr ewidencyjny 222/2021 - Ciapka Suczka z ul. Cichej. Właściciel nie zgłosił się. Ciapka to sympatyczna suczka o wyjątkowym umaszczeniu i cudownych, różnokolorowych oczach. Polecana jako psi jedynak. Stosunek do kotów nieznany. Potrafi spacerować na smyczy, jednak ciągnie. To energiczna suczka. Jest zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana. Ma około 2 lata.

Schronisko w Jastrzębiu - Zdroju