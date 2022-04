Wybuch w KWK Pniówek: 10 górników trafiło do siemianowickiej oparzeniówki. Jaki jest ich stan? Nowe informacje

- Jeden z nich to ratownik górniczy, który trafił do nas w stanie ogólnym dobrym, ale przebywa na obserwacji. Dwaj pozostali po wstępnym zaopatrzeniu chirurgicznym, opatrunkowym zostaną przetransportowani do Siemianowic Śląskich. Są w stanie ciężkim, ale stabilnym – mówi Marcelina Kowalska, rzecznik WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.