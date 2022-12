Wycieczki rowerowe do 7 km od Jastrzębia-Zdroju. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Jastrzębia-Zdroju

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Jastrzębia-Zdroju, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 163,59 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 802 m

Suma zjazdów: 1 812 m

Hakos poleca trasę rowerzystom z Jastrzębia-Zdroju

Temperatura: 8-14 st.C

Godz. startu: 6.40

Godz. mety: 14.50

Czas wycieczki: 8h 10min

Czas jazdy: 6h 46 min

max prędkość: 54 km/h

średnia prędkość: 24,1 km/h

dystans: 163,4 km

Podstawowy punkt każdego rowerzysty, który trzeba zdobyć. Trasa zaplanowana dużo wcześniej czekała na realizacje. Start skoro świt przy temp. 8 st.C więc nie tak zimno jak na środek listopada. Jadąc od Rybnika do Sławęcic przez Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe o tej godzinie można zapomnieć o jakiejkolwiek cywilizacji i ruchu. Cisza i spokój. W lasach tylko można natknąć się na myśliwych i zorganizowane polowania, gdzie nie można czuć się bezpiecznie - tylko strzały słuchać i szereg zielonych z flintami przy drodze:). Po drodze jest platforma widokowa ze ścieżką dydaktyczną nt. pożarów w lesie, następnie ciekawym punktem jest kopalnia piasku w Ktolarni, dalej Podobóz KL Aushwitz filia w Blachowni Ślaskiej. Obóz Blechhammer Sławięcice koło Blachowni Śląskiej Istniał IV 1944 – I 1945 więźniów wykorzystywano przy budowie zakładów chemicznych, 609 więźniów najemcą był O/S Hydrierwerke AG.

Podjazd na GŚA rozpoczął się od Leśnicy i jakoś nie specjalnie się ciągnął.

Zwiedzanie na GŚA. Pamnik Jana Pawła II, Grota Lurudzka, Sanktuarium Św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego, Amfiteatr.