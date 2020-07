Wyniki wyborów prezydenckich 2020 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Druga tura - kto wygrał w Jastrzębiu? Duda czy Trzaskowski? Jaka była frekwencja?

Krocionogi w woj. śląskim - one pchają się do domów!

Wybory prezydenckie 2020 - jak poprawnie oddać głos?

Do lokalu powinniśmy wejść w maseczce bądź innym elemencie osłaniającym nasze usta oraz nos. Do pobrania karty do głosowania konieczny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, czy prawo jazdy.

Głos ważny to taki, gdzie na karcie do głosowania wyborca postawił znak "X" tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata. Przez znak "X" należy rozumieć (wedle Kodeksu Wyborczego) "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".