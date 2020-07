Wyniki wyborów prezydenckich 2020 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Duda wygrywa w II turze [WYNIKI CZĄSTKOWE]

Poniedziałek 13.07. Godz. 7 To jeszcze nieoficjalne informacje, ale wybory prezydenckie w Jastrzębiu-Zdroju wygrał Andrzej Duda, który pokonał Rafała Trzaskowskiego.

Frekwencja wyborcza w Jastrzębiu do godziny 17:00 - 49,87%(dane PKW).

Wybory prezydenckie 2020 - jak poprawnie oddać głos?

Do lokalu powinniśmy wejść w maseczce bądź innym elemencie osłaniającym nasze usta oraz nos. Do pobrania karty do głosowania konieczny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, czy prawo jazdy.