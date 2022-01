Wypadek autobusu w Jastrzębiu-Zdroju - uderzył w drzewo. Są ranni! Lądują helikoptery LPR

Na miejscu zdarzenia pracuje 6 zastępów straży pożarnej, 20 strażaków. Akcja na miejscu cały czas trwa. Na miejscu są dwie karetki, dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- 47-letni kierowca najprawdopodobniej zasłabł, albo stracił przytomność. Zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w drzewo - wyjaśnia asp. Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Kierowca odzyskał przytomność, był trzeźwy. Nie wiedział, co się stało. On, a także ośmiu pasażerów zostało przewiezionych do szpitali. Uskarżali się na bóle nóg, gwałtownie pospadali z siedzeń, podejrzewane są złamania. Wśród rannych był czteroletni chłopczyk, ale po przebadaniu został do domu zwolniony. Okazało się, że tylko się niegroźnie potłukł.