Wypadek motocyklisty w Jastrzębiu. Najpierw wyprzedzał na przejściu dla pieszych, a później zderzył się z peugeotem. Odniósł spore obrażenia

Groźny wypadek w Jastrzębiu-Zdroju. We wtorek, 28 września, około godziny 19:20, w pobliżu skrzyżowania ulic Warszawskiej, Północnej oraz Nepomucena doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Wszystko wskazuje na to, że niebezpieczny finał miała brawura pędzącego jednośladem 18-latka.

Jak ustalili policjanci, jadący motocyklem nastolatek wbił się w bok osobowego peugeota, gdy ten wykonywał manewr skrętu w jedną z bocznych ulic.