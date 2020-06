Wypadek w JSW: hydrauliczny wąż ranił trzech pracowników na poziomie 1100 metrów w kopalni Jastrzębie-Bzie

Do zdarzenia doszło o godzinie 15.51 we wtorek. 23 czerwca. Na poziomie 1100 metrów pracowała pięcioosobowa brygada Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

- Pracowali przy budowie trójstronnego skrzyżowania w chodniku, gdy nagle doszło do rozszczelnienia węża ze sprężonym powietrzem. Trzech znajdujących się najbliżej urządzenia pracowników odniosło niegroźne obrażenia – wyjaśnia Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jednego w rękę ranił zawór końcowy węża, który rozpadł się pod wpływem ciśnienia. Dwaj pozostali pracownicy odnieśli obrażenia w chwili, gdy wąż spadł na spąg (podłoga w kopalni), a sprężone powietrze wyrzuciło w górę kawałki kamieni. Wszyscy trzej pracownicy trafili do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj jeden z nich już opuścił szpital, dwóch pozostało w nim do dziś. Co im dolega?