Wypadek w KWK Pniówek. Ucierpiał 51-letni górnik. Lądował śmigłowiec LPR. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Doznał obrażeń Piotr Chrobok

Do wypadku w KWK Pniówek doszło na poziomie 830. JSW/Dawid Lach

Z urazem miednicy, śmigłowcem LPR przetransportowany do szpitala w Katowicach został 51-letni górnik, który ucierpiał w wypadku w kopalni Pniówek. Jak informuje Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy JSW, do której należy KWK Pniówek, mężczyzna uległ wypadkowi podczas transportu materiałów, które przycisnęły go do taśmociągu.