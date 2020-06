Yacine Louati nowym przyjmującym Jastrzębskiego Węgla. Etatowy reprezentant Trójkolorowych podpisał roczny kontrakt z Pomarańczowymi

Jastrzębski Węgiel ma nowego przyjmującego. Rocznym kontraktem z drużyną Pomarańczowych związał się Francuz Yacine Louati, o którego dołączeniu do zespołu z Jastrzębia spekulowano już przed kilkoma miesiącami.

Jak mówi sam nowy nabytek jastrzębian, do transferu przekonała go chęć nowych wyzwań.

- Przez ostatnie dwa lata występowałem w lidze włoskiej. To było naprawdę cenne doświadczenie. Ale szukałem dla siebie nowego wyzwania. Jastrzębski Węgiel to wspaniały klub, a PlusLiga to jedne z najlepszych rozgrywek na świecie. To połączenie idealnie wpisywało się w to moje wyzwanie. W przyszłym roku są Igrzyska Olimpijskie, a gdzie można się do nich lepiej przygotować, jeśli nie w takim miejscu, jakie teraz wybrałem do gry – przyznaje Yacine Louati.