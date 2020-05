Zakład Karny w Jastrzębiu pomaga w dobie pandemii. Funkcjonariusze zebrali żywność, która trafi do potrzebujących rodzin i seniorów

Funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju zebrali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i przekazali na ręce jastrzębskich harcerzy, skąd trafią do najbardziej potrzebujących w mieście rodzin czy seniorów.

- W związku z zagrożeniem koronawirusem, osoby starsze nie powinny wychodzić z domów. Starsi mieszkańcy Jastrzębia – Zdroju w załatwianiu codziennych spraw mogą liczyć na pomoc harcerzy. Dlatego to właśnie do Hufca ZHP im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju przekazano zebrane produkty, olej, kasze, makarony. Dzięki współpracy Harcerzy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących - informuje mjr Justyna Siedlecka, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach