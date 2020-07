Zapłon metanu w kopalni JSW "Budryk" w Ornontowicach. Rannych trzech górników

Zapłon metanu w KWK "Budryk"

W KWK "Budryk" w Ornontowicach doszło do zapalenia metanu. Załoga została ewakuowana, a trzy osoby są lekko ranne. Do zapalenia się metanu doszło na poziomie 1290 – najgłębszym w Polsce, nr ściany pokład, 405/1, ściana CZ-2.

- W kopalni Budryk w Ornontowicach około g. 11.20 doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu w ścianie Cz – 2, w pokładzie 405/1 na poziomie 1290 m (najgłębszy w Polsce). Trzy osoby zostały lekko poszkodowane (niegroźne poparzenia). Poszkodowani zostali przewiezieni karetkami do szpitali w Knurowie i Rudzie Śląskiej. Innych poszkodowanych nie było - informuje Katarzyna Jabłońska-Bajer z biura komunikacji i PR Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Z rejonu, w którym doszło do zapalenia, ewakuowano 94 osoby bez potrzeby użycia aparatów ucieczkowych. Wydobycie w ścianie zostało wstrzymane. Przyczyny zdarzenia zbada komisja - dodaje Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Ściana Cz-2 ma 205 metrów długości, a jej wybieg ma prawie 900 metrów. Średnia miąższość (wysokość) na ścianie wynosi 3,1 metra, a jej zasoby wynoszą ponad 750 000 ton węgla typu hard Zastosowany jest tam supernowoczesny system kotwowy, który sprzyja bezpieczeństwu pracy. W całym rejonie do wydobycia jest tam ponad 68 mln ton węgla koksowego

KWK "Budryk": otoczenie i zagrożenia

Obszar górniczy KWK „Budryk” zajmuje powierzchnię 35,37 km kw. Obszar górniczy kopalni „Budryk” ze wszystkich stron otoczony jest kopalniami i graniczy od południowego zachodu z byłą KWK „Dębieńsko”, od północnego zachodu z KWK „Knurów”, od północy z KWK „Sośnica – Makoszowy”, od wschodu z KWK „Bolesław Śmiały”, od południowego wschodu z KWK „Bielszowice”. KWK "Budryk" to jedna z najmłodszych polskich kopalń.

KWK „Budryk” jest kopalnią o następujących typowych zagrożeniach górniczych:

zagrożenia metanowe, od pokładów niemetanowych do pokładów zaliczanych do IV kategorii

zagrożenia wodne, I i II stopień

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, klasa A i B

Nie występuje zagrożenie związane z tąpnięciami.

Zagrożenie metanowe związane jest przede wszystkim z obecnością metanu w górotworze i jego uwalnianiem się w wyniku prowadzonej działalności górniczej. KWK „Budryk” zaliczona jest do metanowego zakładu górniczego decyzją OUG w Gliwicach.

Zagrożenie pożarowe związane jest z dwoma rodzajami pożarów górniczych:

egzogenicznym, wywołanym przyczyną zewnętrzną w wyrobiskach czynnych, tj. tarciem w urządzeniach mechanicznych, zwarciem instalacji elektrycznych, zaprószeniem ognia itp.

endogenicznym,wywołanym samozapaleniem się węgla podczas powolnego utleniania w miejscach trudnodostępnych i akumulujących ciepło.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach to nie licząc jastrzębskiej kopalni Bzie-Dębina, która niebawem zacznie wydobycie, najmłodszy zakład górniczy w Polsce. Jego budowa trwała od 1979 do 1994 roku. Od 2007 roku kopalnia jest częścią Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kilka lat temu pogłębiono szyb VI w Chudowie do głębokości 1290 metrów, co czyni go najgłębszym w Polsce.