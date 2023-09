Zapraszamy do kuchni w stylu japandi. Zobacz, jak prezentuje się mieszanka stylu japońskiego i skandynawskiego

W dzisiejszych czasach kuchnia nie jest już tylko miejscem, w którym przygotowuje się posiłki. To przestrzeń, która łączy funkcjonalność z estetyką, tworząc atmosferę harmonii i spokoju. Jednym z najciekawszych trendów w wystroju wnętrz, który zdobywa coraz większą popularność, jest kuchnia w stylu japandi. Ta niezwykła mieszanka japońskiego minimalizmu i skandynawskiej prostoty sprawia, że wnętrza stają się nie tylko piękniejsze, ale także bardziej funkcjonalne.

Japandi: połączenie dwóch światów

Styl japandi to efektowna mieszanka japońskiego wzornictwa i skandynawskiej estetyki. Choć mogłoby się wydawać, że te dwa style są od siebie bardzo różne, to właśnie w ich połączeniu tkwi siła japandi. Z japońskiego minimalizmu czerpiemy inspirację do prostoty i spokoju. W japońskiej kulturze ważne jest zachowanie pustych przestrzeni, co pomaga w tworzeniu harmonii w domu. Z kolei skandynawski design wprowadza do kuchni elementy przytulności i ciepła. Naturalne drewno, miękkie tkaniny oraz jasne kolory stanowią kluczowe elementy stylu skandynawskiego. Kuchnia inspirowana stylem japandi to połączenie minimalizmu, natury, prostoty i funkcjonalności. To styl, który wprowadza harmonię i spokój do naszych domów, tworząc przestrzeń, która jest nie tylko piękna, ale także praktyczna. 123RF/ismagilov

Kolorystyka i materiały

Japandi to styl, który kładzie duży nacisk na naturalne materiały i stonowaną kolorystykę. W kuchniach zaaranżowanych w stylu japandi dominują delikatne odcienie, takie jak biel, szarość, beż, a także różne odcienie drewna, głównie dębu i jesionu. Te kolory tworzą spokojne i przytulne wnętrze, które jest jednocześnie nowoczesne i eleganckie. Co więcej, styl japandi wprowadza do kuchni naturalne materiały, takie jak drewno, bambus, kamień i ceramika. Te surowce nadają pomieszczeniu organicznego charakteru, co sprawia, że przebywanie w ich otoczeniu jest przyjemne i odprężające.

Minimalizm i ergonomia

Japandi to także styl oparty na minimalizmie, co oznacza, że w kuchni znajdziemy tylko to, co jest naprawdę niezbędne. Ograniczenie liczby przedmiotów i dekoracji przekłada się na spokój i porządek w przestrzeni. Meble kuchenne w stylu japandi są zazwyczaj proste, cechuje je przede wszystkim funkcjonalny design. Szafki i półki są zaprojektowane tak, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie, jednocześnie zachowując estetykę. Ergonomia jest kluczowym elementem tej stylistyki. Kuchnia japandi jest zaprojektowana tak, aby ułatwić codzienne czynności, z minimalnym wysiłkiem. Dlatego też przemyślane rozmieszczenie sprzętów kuchennych i akcesoriów jest tutaj niezwykle istotne.

Przestrzeń i światło

W kuchni w stylu japandi przestrzeń jest ceniona tak samo, jak meble i dekoracje. Ważne jest, aby unikać zagraconych wnętrz, co pomaga w tworzeniu spokoju i harmonii. W myśl zasady: im mniej, tym lepiej, można stwierdzić, że „pustka” w pomieszczeniu jest tu wartością, która sprzyja odpoczynkowi i relaksowi. Naturalne światło również odgrywa kluczową rolę. Wpada ono do kuchni dzięki dużym oknom, które pozwalają na zintegrowanie wnętrza z otaczającym je środowiskiem.

Bliskość z naturą

Bliskość z naturą jest jednym z najważniejszych aspektów stylu japandi. Nie tylko poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów i roślin, ale także poprzez otwarcie kuchni na świat za oknem. Duże przeszklenia, przez które wpada światło, są charakterystyczne dla tego stylu. To sprawia, że kuchnia staje się miejscem, gdzie można cieszyć się spokojem i pięknem natury.