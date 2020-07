Żelazny Szlak Rowerowy miał być otwarty w czerwcu. Dlaczego ciągle jest zamknięty?

Już teraz uchodzący za jeden z najbardziej urokliwych szlaków rowerowych na Śląsku i w Polsce, Żelazny Szlak Rowerowy, którego trasa przecina między innymi Jastrzębie-Zdrój miał zostać oddany do użytku cyklistów wraz z końcem czerwca. Dziś kalendarz wskazuje na końcówkę lipca, a trasa ciągle pozostaje zamknięta.

Problemem nie do przejścia okazały się niesprzyjające warunki pogodowe. - Jak na złość, czerwiec i lipiec są deszczowe, a to uniemożliwia zakończenie inwestycji - mówią w jastrzębskim magistracie.

Do dokończenia Żelaznego Szlaku Rowerowego pozostało tak naprawdę niewiele. Wykonawcy szybko uporali się ze wszystkimi etapami budowy. Przeszkody napotkali tuż przed finalizacją projektu.

- Roboty budowlane szły pełną parą aż do ostatniej fazy, polegającej na nałożeniu ostatniej warstwy powierzchni mineralno-epoksydowej. Do tego potrzeba tygodnia suchego i słonecznego, by nawierzchnia mogła odpowiednio związać się z podłożem i wyschnąć - wyjaśnia Maria Pilarska, naczelniczka Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.