Żłobek i przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju nie zostaną otwarte 6 maja. Tak zdecydowali prezydenci po naradzie

O możliwości powrotu do przedszkoli i żłobków maluchów poinformował rząd, ale dezycję zostawił w rękach samorządów. W czasach pandemii wiele miast nie zdecyduje się na ten krok.

Do 24 maja przedszkola i żłobek w Jastrzębiu-Zdroju pozostaną zamknięte. . Tak zdecydowali podczas specjalnej narady prezydenci Jastrzębia-Zdroju 29 kwietnia. W czwartek, 30 kwietnia, odpowiednie informacje popłyną do placówek - wyśle je naczelnik edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Urzędnicy uzależniali też decyzję od potwierdzenia wydłużenia czasu płacenia zasiłków opiekuńczych.

- Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, a także nas wszystkich, wydłużam zamknięcie placówek. W tym czasie rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy i mam nadzieję, że dla dobra dzieci z niego skorzystają. A my dalej będziemy robić wszystko, by minimalizować ilość zachorowań w naszym mieście - wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta w Jastrzębiu-Zdroju.