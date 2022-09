Znalazł olbrzymiego borowika! Ten okaz waży aż 3 kg - zobacz to! A jak okazy w woj. śląskim? Trwają "grzybowe żniwa"!

Gigantyczny borowik znaleziony został obok miejscowości Worochta w zachodniej Ukrainie - to jest ok. 200 km od granicy z Polską. Szczęśliwy grzybiarz, pochwalił w ubiegłym tygodniu swoim okazem na fanpagu Karpackiego Parku Narodowego, pogratulowały mu setki ludzi. Trzeba przyznać - robi wrażenie!

A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Czy jest wysyp?

Wrzesień fantastycznie powitał grzybiarzy w lasach w województwie śląskim. Pełne koszyki borowików, maślaków czy koźlarzy. Wygląda więc na to, że sezon grzybowy trwa w najlepsze! Najbardziej widzimy to po Rybniku i okolicach czy Gliwicach, które pozwalają na obfite zbiory. Koniecznie zobaczcie zdjęcia naszych czytelników! Aż chce się iść do lasu w poszukiwaniu grzybów.

Zobaczcie ten wrześniowy wysyp grzybów na Śląsku. Mamy zdjęcia od internautów: