Znęcali się nad niedźwiedziem Baloo, krokodylem nilowym i trzema żółwiami. Wyroki dla cyrkowych treserów Kateryny S. i Sebastiana S.

Po trwającym 5 lat procesie 29 września, w minioną środę, zapadł wyrok w głośnej sprawie znęcania się nad zwierzętami cyrkowymi. Cała Polska poznała wówczas historię niedźwiedzia brunatnego Baloo, który został w 2016 roku odebrany z cyrku w asyście policji przez wolontariuszy z Funacji Viva!

Rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na 3 lata – taki wyrok dostali oskarżeni przez jastrzębską prokuraturę. Znęcali się nie tylko nad niedźwiedziem Baloo, ale także są winni znęcania nad krokodylem nilowym i trzema żółwiami. Łącznie oskarżeni dostali 12 zarzutów. Sąd uznał, że oskarżeni znęcali si nad niedźwiedziem brunatnym od maja 2014 roku do 5 lipca 2016. Utrzymywano go bez pokarmu, w maleńkim, zaledwie 25 metrowym wybiegu. W efekcie zwierzę cierpiało, miało obniżoną odporność, doszło u zwierzęcia do licznych zmian chorobowych, w tym trwałych okaleczeń.

- Utraty kłów, części pazurów, ranach palców, widocznych deformacji kończyn utrudniających poruszanie, próchnicy zębów, otarć na głowie powstałych od ocierania się o kratę – czytamy w wyroku jastrzębskiego sądu.