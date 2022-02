Związek Sybiraków z Jastrzębia pamięta o deportowanych na wschód. W rocznicę pierwszych wywózek do ZSRR zapalono znicze przy pomniku Piotr Chrobok

Złożono symboliczny wieniec kwiatów z napisem "pamiętamy", a przed pomnikiem zapalono znicze. W taki sposób Związek Sybiraków z Jastrzębia uczcił kolejną rocznicę pierwszych deportacji Polaków do Związku Radzieckiego. - Należy o tym pamiętać, by przyszłe pokolenia nie popełniały tych samych błędów, co nasi przodkowie - mówi Ryszard Czernecki, przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu.