Związkowcy JSW SiG częściowo porozumieli się z zarządem. Pracownicy dostaną nagrody, ale dużo niższe niż postulowano. Co z podwyżkami? Piotr Chrobok

Szefostwo JSW SiG spełniło dwa z trzech postulatów związkowców. arc.

W maju na konta górników JSW SiG wpłyną jednorazowe premie wypłacane przez zarząd. Będą one jednak dwukrotnie niższe niż te, o które postulowały związki zawodowe. Mimo wszystko jest to pewien krok naprzód w rozmowach związkowców z szefostwem spółki, która do tej pory była nieugięta w zrealizowaniu ich żądań.