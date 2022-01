Zziębnięta seniorka nie wiedziała, gdzie jest. 87-latka przez problemy z kręgosłupem nie potrafiła się poruszać. Pomogli jej policjanci

Nie wiadomo, jaki finał miałaby historia 87-letniej mieszkanki Jastrzębia-Zdroju, gdyby nie pomoc policji, a także przypadkowego mężczyzny. Podczas patrolowania ulicy Pszczyńskiej, do mundurowych podszedł mężczyzna, który poprosił ich o udzielenie pomocy starszej kobiecie.

Seniorka miała podejść do niego i zwrócić się z prośbą o zawiezienie jej do mieszkania. 87-latka nie pamiętała jednak swojego adresu zamieszkania. Kobieta najprawdopodobniej wyszła z domu i nie była w stanie do niego wrócić.

Kłopoty z pamięcią nie były jednak jedynym problemem starszej jastrzębianki. Kobiecie z powodu zbyt lekkiego ubioru doskwierał chłód. Kłopot stanowił także ból kręgosłupa.