Anonimowy bohater w Jastrzębiu-Zroju. Zabrał pijanemu kluczyki. Akcja na osiedlu Tysiąclecia

Jastrzębie-Zdrój: anonimowy bohater zabrał pijanemu kluczyki. Akcja na osiedlu Tysiąclecia

Bohater pozostaje anonimowy, nie wzywał policji. Wiadomo, że zareagował w sobotę o godzinie 18.15 na jednym z parkingów na osiedlu Tysiąclecia. Widział, jak ze sklepu wychodzi pijany mężczyzna, trzymając w dłoniach...skrzynkę piwa. Wsiadł do auta, zaczął cofać.

- I wtedy świadek go zatrzymał, zabrał kluczyki. Oddaj je w pobliskim sklepie sprzedawczyni prosząc, by nie pozwoliła odjechać pijanemu – wyjaśnia Halina Semik, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

O całej sprawie policjantów poinformowała kobieta, która widziała całe zdarzenie. Zapisała nawet numer rejestracyjny auta należącego do pijanego kierowcy. Gdy patrol pojawił się na miejscu, auta już nie było. Okazało się, że przyjechał po nie znajomy kierowcy i odstawił go do miejsca swojego zamieszkania.

Policjanci szybko ustalili, gdzie mieszka sprawca zdarzenia. Otworzył im drzwi, ledwo trzymał się na nogach. Przyznał, że jeździł na podwójnym gazie.