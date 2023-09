Dni NATO 2023 w Ostrawie ściągnęły tłumy! Na miejscu pojawiło się 185 tys. widzów! Sporo się tam działo! Zobacz ZDJĘCIA PAP / red.

WEEKEND. Za nami Dni NATO 2023. Przerażający świst wwierca się w uszy. Potężny grzmot przygniata do ziemi. Nikt jednak na to nie zwraca uwagi. Wszyscy, jak zahipnotyzowani, wpatrzeni są w niebo. A tam królują najlepsze samoloty bojowe świata - tak wyglądają Dni NATO w czeskiej Ostrawie. W tegorocznej edycji oczy wszystkich skierowane były m.in. na przystosowany do pionowego startu F-35, czy najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, południowokoreański FA-50. W ostatni weekend na tym największym pokazie bezpieczeństwa w Europie, pojawiło się 185 tys. widzów!