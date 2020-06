Fin Eemi Tervaportti nowym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Powrót rozgrywającego do PlusLigi

- Eemi przychodzi do nas po dwóch bardzo udanych sezonach w Grecji. Nie tylko udowodnił, że może być liderem drużyny na poziomie klubowym, ale również jest jednym z najważniejszych siatkarzy w reprezentacji Finlandii. Po wielu rozmowach z nim wiem, że on naprawdę nie może się doczekać, aby dołączyć do rodziny Jastrzębskiego Węgla i walczyć o to, by nasz zespół był jeszcze lepszy w PlusLidze – dodaje Reynolds.