GKS Jastrzębie przegrał kolejny mecz i kroczy do II ligi. Czy jastrzębianie uratują się przed spadkiem?

We wszystkich dziewięciu rozegranych dotychczas spotkaniach zespół z Harcerskiej zdobył zaledwie cztery punkty. Zatrważająco słaby dorobek punktowy GKS-u czyni go najgorzej punktującą drużyną ligi obok zmagającą się z problemami finansowymi Olimpią Grudziądz i spadkowicza z Suwałk – Wigier.

Problem leży jednak i w przyszłości. W czterech pozostałych do końca sezonu meczach GKS nie podejmie zespołu nad którym jeszcze teoretycznie miałby jakąkolwiek przewagę. Co więcej, trzykrotnie zmierzą się z rywalami, którzy aspirują do bezpośredniego bądź pośredniego awansu do Ekstraklasy. Jedynie w rywalizacji z Olimpią Grudziądz szala zwycięstwa nie powinna przechylić się na żadną ze stron. W meczach z każdym z rywali z duetu Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Miedź Legnica ewentualna wygrana GKS-u przy jego obecnej formie będzie rozpatrywana w kategoriach ogromnej niespodzianki.

Sprawdzające się w wielu życiowych dziedzinach porzekadło „umiesz liczyć, licz na siebie” znajduje zastosowanie również w sytuacji jastrzębian. Na ligowe położenie jastrzębian niekorzystnie wpływa bowiem postawa obecnie bezpośrednich rywali GKS-u w walce o utrzymanie. Odra Opole, a nawet skazywany na pożarcie imiennik jastrzębian z Bełchatowa od jakiegoś czasu punktują na tyle sowicie, że przy utrzymaniu obecnej formy powinny zapewnić sobie pierwszoligowy byt.