Górnik z Pniówka: od miesiąca jesteśmy uwięzieni w domu. - Pomóżcie, czekamy na testy. Nikt nic nie wie... - apelują państwo Gojni

Pan Łukasz jest górnikiem kopalni "Pniówek". Po kontakcie z zakażonymi na koronawirusa kolegami okazało się, że też jest chory. Na szczęście bezobjawowo. Potwierdził to pierwszy wynik testu wykonanego u niego dopiero... 27 maja, chociaż męża wysłano go na kwarantannę już 13 maja.



Ten przykład pokazuje jak wielki panuje bałagan w samym centrum pandemii, czyli na Śląsku, w górniczej rodzinie.

- Do sanepidu można dodzwonić się tylko w nocy. Wtedy jednak osoby dyżurujące przekazują informacje osobom pracującym na rano. W naszym przypadku błędnie wpisano daty. Zamiast 13 maja, jako datę rozpoczęcie kwarantanny to według tych urzędowych zapisków, została zapisana data 25 maja jako jej rozpoczęcia przez męża, a zatem i przeze mnie oraz dzieci - wyjaśnia pani Monika.

W 10 dni kwarantanny napisała do sanepidu maila: - Nadal brak kontaktu z państwa strony. Gdy dodzwoniliśmy się do państwa zostaliśmy poinformowani, że w 7 lub 10 dniu powinien zostać nam wykonany test, ale w 7 dniu nawet nas nie było jeszcze w bazie i myślę, że nadal tak jest ponieważ nie ma żadnych kontroli! Czy to oznacza, że możemy iść do sklepu? Nikt się nami nie interesuje! Proszę o informację i testy!