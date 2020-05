Jastrzębie-Zdrój: babciu, dziadku, nauczcie się obsługi smartfona i tableta. Kurs dla seniorów za darmo. Gdzie się zgłosić?

Osoby, które ukończyły 65. rok życia, posiadające dostęp do sprzętu umożliwiającego realizacje szkoleń zdalnych.

W trakcie rozmowy z koordynatorem należy podać adres mailowy, na który zostaną wysłane dokumenty: (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami). Otrzymane dokumenty wypełnione przez kandydata na Uczestnika należy w formie skanu lub zdjęcia odesłać drogą mailową, a następnie nadać do Biura Fundacji w Chorzowie w wersji papierowej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Babcia, dziadek nie wiedzą, jak obsługiwać smartfon? Jest szansa wzięcia w kursie zdalnym (online) - to projekt Śląskiej Akademii Senior@ .

Nie jest wymagane jakiekolwiek minimum wiedzy, ponieważ grupy będą tworzone na zróżnicowanym poziomie.

Udział mogą wziąć osoby, które do tej pory w ogóle nie korzystały ze smartfonów, komputerów/laptopów czy tabletów, a sprzęt na czas zajęć udostępni im rodzina (możemy logować się do platformy szkoleniowej za pomocą jednego kliknięcia skrótu z pulpitu),

ale także zachęcamy do wzięcia udziału osoby na co dzień korzystające w różnej formie z podanych narzędzi, aby mogły one uzyskać nowe, przydatne umiejętności w odpowiedzi na aktualne potrzeby.

Na wszelkie pytania i wątpliwości z przyjemnością odpowiedzą Koordynatorzy pod numerem telefonu: 575 888 964 lub 32 496 94 88. Zajęcia w ramach projektu Śląska Akademia Senior@ realizowane są od 24 września 2018 roku. Projekt potrwa trwa do końca 2020 roku.