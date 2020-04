Jastrzębie-Zdrój: dziś ruszył dodatkowy nabór do przedszkoli. Potrwa do wtorku, 28 kwietnia. Są 104 wolne miejsca

104 wolne miejsca czeka na dzieci w jastrzębskich przedszkolach. Warto więc się postarać, by nie stracić szansy.

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli trwa od dziś, czyli środy, 22 kwietnia do 28 kwietnia. Prowadzona jest w systemie informatycznym NABO (składanie osobiście wniosków i oświadczeń odbywać się będzie po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty).

Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie(urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.