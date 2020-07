Jastrzębie-Zdrój: miasto odwiedzi mobilne biuro czystego powietrza

- Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Aby proces złożenia wniosku przechodził sprawnie, wymagane jest:

- Obecność (wszystkich ) współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem

- Obecność współmałżonka Wnioskodawcy

- Podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości w formacie XX0X/00000000/0

(gdzie X to litera a 0 to cyfra)

- Przygotowanie numeru działki na którym znajduje się nieruchomość objęta dofinansowaniem

- Podanie dokumentów potwierdzające dochód uzyskane za rok 2019 r.

- Podanie numeru rachunku bankowego

- Znajomość powierzchni użytkowej budynku a także rok oddania budynku do użytkowania

Mobilne Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, którą realizują dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby osób. Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.

Pierwszą gminą w województwie śląskim, gdzie dotarło Mobilne Biuro WFOŚiGW w Katowicach była Pszczyna. Do końca sierpnia, eksperci chcą dojechać do jak największej liczby osób i pomóc im w wyplenianiu wniosków o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.